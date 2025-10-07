Модель Zeekr 001, некогда главный флагман бренда, возвращается в центр внимания благодаря масштабному обновлению. После незначительного рестайлинга в начале года компания представила полностью переработанную версию 2025 года с серьёзными техническими и дизайнерскими изменениями.

Главное новшество скрыто под кузовом — это новая 900-вольтовая электрическая архитектура (ранее использовалась 800-вольтовая). Она обеспечивает впечатляющие характеристики: полноприводная версия теперь развивает мощность 680 кВт (912 л.с.) и разгоняется до 100 км/ч всего за 2,83 секунды, достигая максимальной скорости 280 км/ч. Заднеприводная модификация с одним мотором на 370 кВт (489 л.с.) разгоняется до 100 км/ч за 4,98 секунды.

Не менее впечатляющи показатели зарядки. Модель с батареей на 95 кВт·ч («Golden Brick») пополняет запас с 10% до 80% всего за 7 минут, обеспечивая запас хода до 710 км по циклу CLTC. Доступен и аккумулятор на 103 кВт·ч CATL Qilin, который увеличивает дальность до 762 км у AWD-версии и до 810 км у заднеприводной. Последняя заряжается до 80% за 10 минут.

Интерьер полностью переработан в стиле «Starry Sky Concert Hall». Центральная панель теперь оснащена 16-дюймовым поворотным экраном, 13-дюймовой цифровой приборной панелью и огромным 39-дюймовым проекционным дисплеем с дополненной реальностью. В отделке использованы кожа Nappa и замша, а главное украшение салона — панорамная крыша с 500 встроенными световыми элементами, имитирующими созвездия и «падающие звёзды». Управление эффектом доступно с 8-дюймового дисплея для задних пассажиров.

Комфорт также стал приоритетом: задние сиденья теперь откидываются на 125°, оснащены подставками для ног и стоп, а передние кресла получили 20 точек массажа (у задних — 12).





Автомобиль оснащён новым шасси с системой адаптивной подвески CCD Electromagnetic Damping, которая автоматически подстраивается под дорожные условия. Среди систем безопасности — функция экстренного объезда препятствий на скорости до 130 км/ч и система стабилизации при разрыве шины на скорости до 120 км/ч.

Внешне Zeekr 001 2025 сохранил фирменные очертания и размеры (4977×1999×1545 мм, колесная база 3005 мм), но предлагает больше вариантов персонализации, включая цвета логотипов, спойлера и тормозных суппортов.

Первые экземпляры уже начали поступать в салоны Zeekr в Китае. Официальный старт продаж и первые поставки запланированы на 11 октября.