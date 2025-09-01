В Китае премьера флагманского кроссовера Zeekr 9X состоялась в конце августа, одновременно был открыт приём заказов. Несмотря на то, что первые машины китайским клиентам начнут передавать лишь с 20 сентября, российские дилеры уже предлагают оформить заказ на новинку.

Авто пока нет, но дилеры приглашают на «осмотр»

Как отмечает «Российская газета», в наличии Zeekr 9X нет ни в Китае, ни в России. Однако на крупнейших торговых площадках появились объявления от дилеров, которые приглашают покупателей в салоны для осмотра автомобиля.





Поставки из первой партии обещают в среднем за 30–45 дней. При этом продавцы активно указывают места осмотра в крупных автосалонах, чтобы привлечь внимание потенциальных клиентов.

Сколько стоит Zeekr 9X в России

Цены в Китае составляют 480–570 тысяч юаней (около 5,4–6,4 млн рублей). Но после всех обязательных сборов и налогов стоимость в России заметно выше:





минимум для частных покупателей — от 6,9 млн рублей;

при оформлении на юрлицо с учётом НДС — около 8,27 млн рублей;

фактический минимальный прайс, который удалось обнаружить, — 8,6 млн рублей;

предложения крупных дилерских холдингов доходят до 12,5 млн рублей за промежуточную версию Ultra.

Также встречаются варианты за 10,5 млн рублей, что ближе к рыночной практике импорта. Но такие предложения относятся к стартовой модификации Max, тогда как некоторые продавцы в объявлениях ошибочно указывают топовую Hyper.

Конкуренты и сравнение цен

Для сопоставления: Li Auto L9 с менее мощной силовой установкой официально стоит 8,6 млн рублей. Ещё один конкурент — Aito M9, который в России оценивается от 7 до 12,5 млн рублей. В сегменте также присутствует Lynk & Co 900, доступный в диапазоне от 5,73 до 8 млн рублей.





Таким образом, Zeekr 9X оказывается среди самых дорогих кроссоверов на российском рынке, что делает его эксклюзивной моделью для ограниченного круга покупателей.