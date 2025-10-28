Компания Dreame официально вышла на рынок домашней аудиотехники, представив свои первые модели саундбаров — Pano S1 и Pano S2. Модель Pano S1 ориентирована на средний сегмент и стоит 2 199 юаней (около 309 долларов), а более продвинутый Pano S2 оценён в 4 098 юаней (примерно 576 долларов). Обе системы поддерживают технологию пространственного звука Dolby Atmos и оснащены модулем Bluetooth 5.4 для беспроводного воспроизведения.

Dreame Pano S1 представляет собой 3.1.2-канальную систему с общей выходной мощностью 500 Вт. В её состав входят основная панель с девятью динамиками и отдельный 6,5-дюймовый беспроводной сабвуфер. Основная панель оснащена тремя широкополосными драйверами, тремя твитерами и двумя верхне-направленными динамиками для Dolby Atmos. В динамиках используются композитные диафрагмы из растительных волокон и шёлковые купольные твитеры для улучшения качества звучания на всех частотах.

Система S1 поддерживает частотный диапазон от 45 Гц до 20 кГц. Сабвуфер оснащён инновационной складной акустической камерой для усиления басов. Предусмотрены три режима звучания — Music, Cinema и Game — в зависимости от типа контента.

С точки зрения дизайна, Pano S1 выполнен в стиле Баухаус и доступен в цветах Walnut Black и Walnut Grey. На передней панели расположен светодиодный дисплей, а из подключений доступны HDMI (eARC), оптический вход, AUX, USB и Bluetooth 5.4. Размеры саундбара составляют 863,4 × 102,2 × 61,5 мм, сабвуфера — 192 × 295 × 370 мм. Общий вес системы — 6,8 кг без упаковки.

Модель Pano S2 — это более мощная 5.1.2-канальная система с основной панелью, 8-дюймовым сабвуфером и двумя отдельными задними колонками. Всего система насчитывает 12 динамиков и выдаёт пиковую мощность 630 Вт. Основная панель включает три широкополосных драйвера, два твитера и два верхне-направленных динамика для Dolby Atmos. Каждая тыловая колонка оснащена двумя динамиками — одним твитером и одним широкополосным, что обеспечивает более глубокий эффект объемного звучания.





Система S2 охватывает частотный диапазон от 40 Гц до 20 кГц и использует те же материалы диафрагм, что и S1. Она поддерживает три режима звучания и оснащена Bluetooth 5.4 для стабильной передачи без задержек.

Для подключения предусмотрены HDMI 2.1 (eARC/ARC), оптический вход, AUX, USB и разъём питания DC. Саундбар выполнен в цвете Obsidian Black с металлической табличкой с логотипом. Размеры основной панели — 938 × 102,2 × 61,5 мм, сабвуфера — 192 × 356 × 375 мм, а каждая тыловая колонка имеет размеры 205 × 102,2 × 61,5 мм. Общий вес системы — 10,4 кг без упаковки.

Dreame отметила, что обе модели прошли профессиональную акустическую настройку при участии специалистов с более чем 20-летним опытом работы в индустрии звука.