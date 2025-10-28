xiaomi 17 ultra may get a monster quad camera thatll make you zoom in
Флагман может выйти в начале 2026 года и составить конкуренцию Galaxy S26 Ultra.

Компания Xiaomi работает над Xiaomi 17 Ultra — новым ультрафлагманом, который должен превзойти даже модель 17 Pro. По данным инсайдера Digital Chat Station, устройство получит обновлённую систему из четырёх камер и новые сенсоры высокого разрешения.

Содержание
1. Главный сенсор и зум
2. Дизайн и экран
3. Когда ждать анонс
4. Контекст

Главный сенсор и зум

Основная камера Xiaomi 17 Ultra оснастится новым 50-мегапиксельным сенсором с улучшенным встроенным зумом. Это позволит плавно переходить между уровнями приближения без потери качества. Сенсор станет заметно крупнее, чем в 17 Pro, и будет использовать технологию LOFIC, расширяющую динамический диапазон.

Зум-модуль также окажется новым — с разрешением 200 Мп. Благодаря этому Xiaomi 17 Ultra сможет сниматьтелемакро и обеспечивать многофокусный без потерь зум. По данным источника, и основной, и телеобъектив получат «отличный динамический диапазон».

Дизайн и экран

Пока не ясно, сохранит ли смартфон второй экран на задней панели, как в 17 Pro и 17 Pro Max. Digital Chat Station утверждает, что Xiaomi 17 Ultra получит круглый блок камер, что может означать отказ от встроенного дисплея.


Когда ждать анонс

Официальных дат нет, но релиз ожидается в начале 2026 года. Для сравнения, Xiaomi 15 Ultra вышел в феврале, поэтому логично предположить, что преемник появится примерно в те же сроки.

Если компания сохранит график, Xiaomi 17 Ultra может выйти одновременно с Samsung Galaxy S26 Ultra. При этом южнокорейский флагман, по слухам, не получит серьёзных обновлений камеры — что даёт Xiaomi шанс перехватить внимание аудитории.

Контекст

На фоне успешного старта серии Xiaomi 17 производитель стремится закрепить лидерство в премиальном сегменте. Если заявленные улучшения камер подтвердятся, 17 Ultra может стать одной из самых продвинутых фотомоделей 2026 года.

