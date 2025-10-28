Согласно исследованию, проведенному объединенной сетью розничной торговли «МегаФон» и Yota, российский рынок аудиоустройств претерпевает изменения. После продолжительного периода доминирования миниатюрных наушников-вкладышей, потребители вновь проявляют интерес к полноразмерным вариантам. В течение первых трех кварталов 2025 года спрос на накладные наушники увеличился в 4,7 раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

По статистике «МегаФона», более половины (51%) продаж в категории накладных наушников приходится на их собственный бренд Stellarway. Далее в списке самых популярных марок идут Marshall и JBL, занимающие второе и третье места соответственно.

«Возросшую популярность объемных аудиогаджетов эксперты связывают с модой на 90-е и лучшей системой шумоподавления. В современном мире люди все чаще стремятся отгородиться от информационного и внешнего шума, а большие наушники визуально и функционально помогают «отключиться». Также такие гаджеты считаются более комфортными при длительном использовании по сравнению с вкладышами, что удобно при просмотре кино в режиме онлайн, прослушивании подкастов и гейминге», — пояснили в компании.

Несмотря на это, востребованность компактных беспроводных наушников остается стабильной, хотя и демонстрирует более скромные темпы роста — на 15% за указанный период. В сегменте TWS (полностью беспроводных наушников) наибольшим предпочтением пользуются модели, оснащенные функцией активного шумоподавления и защитой от влаги.