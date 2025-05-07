С утра 7 мая в десятках российских регионов наблюдаются перебои с интернетом и мобильной связью. Пользователи жалуются на невозможность заказать такси, оплатить покупки или войти в банковские приложения. По данным источников и сообщений в соцсетях, связь полностью отключили уже более чем в 30 городах. Проблемы затрагивают всех операторов: МТС, билайн, МегаФон, Т2, Т-Мобайл и пр.

Что происходит 7 мая

В Москве утром начали фиксировать сбои в работе мобильной связи и интернета. Приложения такси и доставки не работают, банкоматы недоступны, а в магазинах всё чаще просят наличные. Сбербанк уже рассылает клиентам предупреждения о возможных проблемах с доступом к приложению и онлайн-сервисам.

Кроме технических проблем, в столице действуют ограничения на передвижение и работу заведений: с 22:00 6 мая до 14:00 7 мая закрыты все кафе и магазины по маршруту следования военной техники на Парад Победы. Повторение ограничений ожидается 9 мая.

Массовые отключения по всей стране

Сбои затронули не только столицу. Пользователи сообщают о проблемах с мобильным интернетом в Воронеже, Таганроге, Ярославле, Туле, Саранске, Орле, Дзержинске и ряде других городов. Отключения также подтверждаются из Ярославской, Тверской, Нижегородской, Калужской, Курской и Ленинградской областей.

По сообщениям местных жителей и данных из Telegram-чатов и каналов, в некоторых регионах связь не работает полностью. Операторы и банки предупреждают о возможных перебоях с 7 по 9 мая. Многие сервисы, включая онлайн-банкинг, доставку, такси и пр. функционируют нестабильно или вовсе не запускаются.

Почему отключают интернет?

Официально отключения интернета и связи не комментируются, однако ранее депутат Госдумы Антон Немкин заявил, что такие меры могут приниматься в целях «превентивной защиты» — для предотвращения возможных атак с использованием беспилотников, в том числе управляемых через мобильные сети.

Не исключено, что отключения продлятся и после праздников. В соцсетях обсуждают вероятность продления ограничений в ряде регионов — особенно вблизи крупных городов и стратегических объектов.