Новый тариф МТС «Отдельный номер», разработанный для звонков с умных устройств, позволяет абонентам подключать отдельный номер телефона к колонкам и другим устройствам, а также использовать его для совершения исходящих вызовов. Первым устройством, к которому доступен новый тариф, стала Яндекс Станция.

Новый тариф «Отдельный номер» и его возможности

Тариф «Отдельный номер» предоставляет пользователям возможность подключить отдельный номер к умным устройствам, например, к Яндекс Станциям. Это особенно удобно для семейного использования: более 50% пользователей сервиса совершают звонки с колонок всей семьёй. Новый тариф расширяет возможности, позволяя звонить с умной колонки, не привязывая её к основному мобильному номеру.

Подключение тарифа «Отдельный номер» обойдётся пользователям в 100 рублей, ежемесячная плата составит 149 рублей. В пакет включено 300 минут на все исходящие звонки, а при необходимости минуты можно докупить в приложении «Мой МТС». Тариф доступен почти во всех регионах присутствия МТС.

Оформить подключение можно на сайте МТС, а для владельцев Яндекс Станций — также через приложение «Дом с Алисой». Номер активируется онлайн без необходимости использования физической SIM-карты.

Совместный проект МТС и Яндекса

МТС первой среди операторов запустила возможность совершать телефонные звонки через Яндекс Станцию. Для использования сервиса требуется подключить основной номер телефона к колонке. Функция звонков доступна бесплатно на всех Яндекс Станциях с Алисой, кроме версий DUO Max и Street.

Чтобы подключить звонки, необходимо в приложении «Дом с Алисой» выбрать колонку, перейти в раздел «Звонки и сообщения», выбрать «С колонки, как с телефона» и добавить до 10 контактов в справочник приложения. Ограничение на количество контактов помогает избежать нежелательных вызовов и принимать звонки только от близких людей.

В будущем функция звонков появится и на ТВ-станциях, работающих под управлением YaOS и YaOS X.

Генеральный директор ПАО «МТС» Инесса Галактионова отметила: