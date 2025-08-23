Прошло более двух месяцев с момента выпуска Android 16, но обновление еще не доступно на устройствах Realme. Тем не менее, бренд обещает стать одним из первых, кто предоставит обновление для своих флагманских моделей. Это также означает более быстрое внедрение Android 16 на смартфонах среднего и бюджетного сегментов.

Realme планирует обновить множество своих устройств до Android 16 в различных ценовых категориях. Однако для некоторых из них это станет последним крупным обновлением — они получат только Android 16 и больше никаких серьезных версий. Ниже представлен список таких устройств. Ознакомьтесь с ним, чтобы понять, нужно ли вам готовиться к смене смартфона в ближайшее время.





Устройства Realme, для которых Android 16 станет последним крупным обновлением:

Realme GT 5

Realme GT 5 мощностью 240 Вт

Realme GT 3

Realme 14x

Realme 14 Pro Lite

Realme 13 (LTE/5G)

Realme 13+

Realme 13 Pro

Realme 13 Pro+

Realme 12 (LTE/5G)

Realme 12+

Realme 12 Pro

Realme 12 Pro+

Realme 12x

Realme 12 Lite

Realme Narzo 70

Realme Narzo 70 Pro

Realme Narzo 70x

Realme Narzo 70 с турбонаддувом

Realme Narzo N65

Realme C75 4G

Realme C67 4G

Realme C65 (4G) и C65 (обычный)

Realme C63 5G и C63 (обычный)

Realme C61

Realme P2 Pro

Realme P1, P1 Pro и P1 Speed

Realme Note 60 и Note 60x

Этот список составлен на основе политики обновлений и предыдущих выпусков. Хотя он в основном точен, рекомендуется дополнительно сверить информацию с официальными источниками для окончательного подтверждения.





Realme пока не объявила точную дату выхода Android 16. Однако бренд подтвердил, что обновление получит модель Realme GT 7 Pro, а также скоро к нему присоединятся GT 7 и GT 7T.

После этого обновления серия Realme GT 6, включая модели GT 6 и GT 6T, также получит стабильную версию интерфейса Realme UI 7.0 на базе Android 16. В дальнейшем обновление распространится на остальные совместимые устройства.





Хотя официальных заявлений о дате релиза Android 16 пока нет, ожидается, что в ближайшие недели начнется бета-тестирование Realme UI 7.0, а полноценное внедрение — примерно в сентябре. Конкуренты, такие как Oppo, OnePlus и Samsung, уже проводят бета-тесты своих оболочек на базе Android 16, что говорит о скором начале массового распространения обновлений у бренда.