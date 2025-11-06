Amazon постепенно внедряет обновлённого голосового помощника Alexa+ в собственную экосистему, и теперь к ней присоединяется BMW. Компания объявила о запуске новой версии платформы Alexa Custom Assistant, которая позволяет брендам создавать собственных AI-помощников на базе технологий Alexa. Теперь эта платформа будет работать на архитектуре Alexa+.

Благодаря Alexa+ взаимодействие с голосовым помощником в автомобиле станет более естественным и разговорным. Обновлённая система сможет выполнять более сложные команды и использовать расширенные интеллектуальные возможности. Alexa+ подключается к более чем 70 языковым моделям (LLM), а также поддерживает функцию непрерывного диалога — водители смогут продолжить разговор, начатый дома через устройства с Alexa, прямо в машине.

BMW уже использовала Alexa Custom Assistant в качестве основы для своей системы BMW Intelligent Personal Assistant (IPA), и теперь именно она первой получит доступ к возможностям Alexa+. На выставке CES 2024 компании представили новую функцию, которая позволяет помощнику «изучить» руководство по эксплуатации автомобиля и отвечать на любые вопросы о его функциях в реальном времени.

Система BMW также тесно интегрирована с облачной платформой Amazon Web Services (AWS), обеспечивающей работу всех подключённых функций. Обновлённый Alexa Custom Assistant появится в некоторых моделях BMW в ближайшее время, однако точные даты и список автомобилей пока не названы.