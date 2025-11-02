Realme официально запустила новую серию смартфонов C85, которая включает модели Realme C85 Pro и C85 5G. Оба устройства нацелены на пользователей, ищущих сбалансированные характеристики, долгую автономность и современный дизайн по доступной цене. Среди ключевых особенностей — дисплей с частотой до 144 Гц, аккумулятор ёмкостью 7000 мА·ч, защита IP69 Pro и фирменная оболочка Realme UI 6.0 на базе Android 15.

Realme C85 Pro оснащён 6,8-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ (1080 × 2344 пикселей), частотой обновления 120 Гц и максимальной яркостью до 4000 нит. В версии C85 5G используется 6,8-дюймовая LCD-панель с разрешением HD+ и повышенной частотой 144 Гц.

В основе Realme C85 Pro лежит процессор Qualcomm Snapdragon 685, что делает его устройством с поддержкой только 4G. Модель C85 5G получила чип MediaTek Dimensity 6300 с поддержкой сетей пятого поколения. Оба смартфона предлагают до 8 ГБ оперативной памяти, которую можно расширить до 24 ГБ за счёт виртуальной памяти, и до 256 ГБ встроенного хранилища с возможностью установки microSD-карты.

Смартфоны оснащены аккумулятором на 7000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт, что обеспечивает быстрый пополнение заряда. В качестве основной камеры установлен 50-мегапиксельный модуль, а фронтальная камера имеет разрешение 8 мегапикселей.

Оба устройства работают под управлением Android 15 с оболочкой Realme UI 6.0, обеспечивающей плавную работу и долгосрочную поддержку обновлений.





Габариты Realme C85 Pro составляют 164,4 × 77,99 × 8,09 мм при весе 205 граммов, а C85 5G немного толще — 8,38 мм и весит 215 граммов. Среди дополнительных функций — поддержка Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 (у Pro) и Bluetooth 5.3 (у 5G), NFC, GPS, двойной слот для SIM-карт, порт USB-C и защита от воды по стандарту IP69 Pro.

Realme C85 и C85 5G предлагаются в цветах Parrot Purple (фиолетовый попугай) и Peacock Green (изумрудный павлин). Во Вьетнаме Realme C85 Pro стоит около 245 долларов за версию 8+128 ГБ и 270 долларов за 8+256 ГБ. Модель Realme C85 5G оценена в примерно 290 долларов за конфигурацию 8+256 ГБ.