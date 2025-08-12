В сентябре 2025 года закроется одна из самых узнаваемых страниц в истории интернета — компания AOL прекратит предоставление доступа к сети через dial-up.

Согласно сообщению на сайте поддержки AOL, «услуга dial-up Internet будет прекращена». С 30 сентября 2025 года компания отключит не только сам сервис, но и сопутствующее программное обеспечение — AOL Dialer и браузер AOL Shield, оптимизированные для старых операционных систем и модемных соединений.

Конец эпохи медленного интернета

Решение особенно затронет жителей сельских районов США, где по-прежнему нет широкополосного доступа. По данным переписи населения 2019 года, 265 331 человек в США использовали исключительно dial-up.

«Мы прекращаем компонент услуги dial-up internet, входящий в некоторые устаревшие тарифы AOL Advantage, CompuServe и Netscape Connect, чтобы соответствовать современным цифровым потребностям, — сообщил представитель Yahoo!, материнской компании AOL. — Это изменение не повлияет на другие продукты и сервисы, доступные в рамках этих планов, и не коснётся бесплатных почтовых аккаунтов AOL».

Yahoo! обещает предложить альтернативные варианты подключения в зависимости от местоположения пользователя. Среди возможных решений — DSL, кабельный интернет, оптоволокно (FTTH), беспроводной доступ (включая 5G) и спутниковые технологии.

Символ 90-х уйдёт в прошлое

Характерный «какофонический» звук соединения через модем был одним из символов дотком-бумa 1990-х. Закрытие сервиса вызвало обсуждения на Reddit: одни удивлялись, что dial-up ещё существовал, другие с ностальгией вспоминали свои первые загрузки в сети.





Пользователь LSTNYER рассказал, как родители перешли на безлимитный тариф, когда он «потратил всю ночь на загрузку трейлера фильма “Бэтмен и Робин” (1997)».

Другой участник, allursnakes, вспомнил, что скачивание клипа Rob Zombie занимало у него восемь часов.

А пользователь с ником ahorseofborscht делился, как планировал загрузку 60-мегабайтной демоверсии игры: начинал поздно вечером, чтобы телефонная линия была свободна, и следил, чтобы соединение случайно не прервалось. «Это заняло часы, но всё получилось, и я был в восторге», — написал он.