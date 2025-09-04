4 сентября 2025 года пользователи из разных стран массово сообщают о сбоях в работе сервисов Google — страницы открываются с большой задержкой или не загружаются вовсе. Речь идёт о поиске, аналитике, Google Discover, Gmail, YouTube и других продуктах. Не работает сервис авторизации, Google Drive, а также частично сервисы работы с документами — Docs и Sheets.

На этом фоне официальная панель Google Workspace Status Dashboard просто не открывается. Что свидетельствует о глобальном сбое, т.к. в случае, когда затронута лишь часть сервисов, панель со статусом можно посмотреть. Аналогичная картина на сводке Google Cloud Service Health. Это похоже на глобальный сбой всех сервисов Google по всему миру.





При этом в соцсетях появляются жалобы на задержки доставки писем в Gmail — письма «зависают» в очереди на часы. Иногда отправляются, иногда нет. Напомним, что за последние месяцы уже случались масштабные перебои на стороне Google Cloud, из-за которых страдали сторонние сервисы; в июне компания признавалась в кратковременном глобальном инциденте.

Мы обновим материал, если появится официальное подтверждение или разъяснение от Google.



