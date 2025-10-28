Компания Adobe представила новых искусственных помощников для своих продуктов Creative Cloud — Express и Photoshop. Они призваны упростить пользователям создание и редактирование изображений с помощью генеративного искусственного интеллекта.

В отличие от большинства компаний, которые размещают AI-ассистентов в боковой панели для анализа контекста на экране, Adobe применила иной подход в Express. В приложении появился новый режим, где пользователи могут создавать изображения и дизайны с помощью текстовых подсказок. При необходимости можно быстро переключиться обратно в стандартный режим редактирования, чтобы использовать привычные инструменты и настройки.

В Photoshop новый ассистент, который пока проходит закрытое бета-тестирование, располагается в боковой панели. По словам Adobe, он способен понимать структуру слоев, автоматически выделять объекты и создавать маски. Также ассистент может выполнять повторяющиеся задачи — например, убирать фон или изменять цвета.

Вице-президент Adobe по направлению генеративного ИИ Александр Костин рассказал изданию TechCrunch, что компания выбрала разные подходы к внедрению ассистентов, чтобы адаптировать их под аудиторию Express — студентов и профессионалов. По его словам, возможность переключения между двумя режимами делает технологию «одновременно доступной и контролируемой».

Кроме того, Adobe работает над новым экспериментальным ассистентом под кодовым названием Project Moonlight. Он сможет взаимодействовать с другими AI-помощниками Adobe и подключаться к социальным сетям автора, чтобы лучше понимать его творческий стиль. Проект находится на ранней стадии разработки и пока доступен только участникам закрытого теста.





Компания также изучает возможность интеграции Adobe Express с ChatGPT через API OpenAI, чтобы пользователи могли создавать дизайны прямо в ChatGPT.

Помимо ассистентов, Adobe объявила о новых функциях на базе ИИ для приложений Creative Cloud. В Photoshop пользователи теперь смогут выбирать сторонние генеративные модели — такие как Google Gemini 2.5 Flash и FLUX.1 Kontext от Black Forest Labs — для функции «генеративного заполнения», которая позволяет удалять объекты или расширять изображения. В Premiere Pro появится интеллектуальная маска для объектов, которая автоматически определяет людей или предметы, чтобы быстро добавлять эффекты или корректировать цвета.