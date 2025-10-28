С момента премьеры Battlefield 6 минуло чуть больше двух недель, но настоящее развлечение для пользователей только начинается. Electronic Arts сделал долгожданное заявление о дате запуска режима «Королевской битвы» в игре, раскрыв информацию в самый последний момент.

Режим Battlefield REDSEC (Redacted Sector) станет доступен в шутере уже сегодня, 28 октября, в 18:00 по московскому времени. Компания предпочла не раскрывать детали или представлять трейлер. Известно лишь, что REDSEC будет доступен бесплатно. Инсайдеры утверждают, что одиночным игрокам в этой интерпретации PUBG и Fortnite делать нечего: режим ориентирован на команды из двух и четырех человек.

Важно отметить, что вместе с «Королевской битвой» 28 октября в Battlefield 6 начинается первый сезон контента. Игроков ждет новая карта под названием Blackwell Fields, режим Strikepoint, а также добавление нового оружия и техники.