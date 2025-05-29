Electronic Arts официально закрывает студию Cliffhanger Games и отменяет разрабатываемую ею игру по вселенной Marvel — Black Panther. Проект был представлен летом 2023 года как часть масштабной инициативы EA по созданию игр по лицензии Marvel, однако, как сообщает IGN, издатель пересматривает приоритеты.

Прощай, Ваканда

Black Panther задумывалась как сюжетно ориентированная игра от третьего лица в жанре action-adventure. Это был дебютный проект студии Cliffhanger Games, специально созданной для работы над этим тайтлом. Менее чем через год после анонса разработка прекращена, а сама студия закрыта.

Хотя точное количество сокращений не называется, источники IGN отмечают, что волна увольнений в этот раз затронула меньше сотрудников, чем весной, когда пострадала студия Respawn. Тем не менее, EA также ликвидирует должности за пределами Cliffhanger — в мобильном подразделении и центральных командах.

Фокус на прибыльные франшизы

Внутренние источники сообщают, что сокращения являются частью стратегии по «сосредоточению усилий на самых перспективных направлениях роста». В данный момент к таковым относятся:

игра про Железного человека от EA Motive;

следующая часть Star Wars Jedi от Respawn;

новые выпуски The Sims, Battlefield, Skate и Apex Legends;

EA Sports и следующая часть Mass Effect (хотя BioWare пережила несколько волн увольнений с 2023 года).

Некоторым сотрудникам Cliffhanger EA якобы предлагает перейти в другие студии внутри компании, аналогично тому, как это происходило при реструктуризации BioWare.

Уход от лицензий — осознанный шаг

Отказ от Black Panther не стал полной неожиданностью. Ещё в феврале 2024 года генеральный директор EA Эндрю Уилсон прямо заявил, что компания «уходит от разработки лицензированных IP, которые, по нашему мнению, не будут успешными в условиях изменяющейся индустрии».

Недавно EA всё же анонсировала Star Wars: Zero Company — стратегию по «Звёздным войнам», однако это, судя по всему, скорее исключение из нового правила.

Почему отменили проект с миллиардным потенциалом?

Фильмы о Чёрной Пантере собрали более $1.3 млрд в мировом прокате, и сам персонаж остаётся одним из самых узнаваемых в MCU. Тем более странно, что EA решила так быстро отказаться от проекта, вместо того чтобы попытаться воспользоваться популярностью героя на игровом рынке.

Тем временем игра Marvel 1943: Rise of Hydra от Эми Хенниг пока официально не отменена, и остаётся надеяться, что фанаты Марвел всё же увидят новые одиночные проекты от крупных издателей.