Electronic Arts заявила, что не собирается увеличивать цены на свои игры, несмотря на тенденцию среди крупных издателей. Об этом компания сообщила во время конференц-звонка по итогам четвертого квартала и всего 2025 финансового года.

Главное — ценность для игроков

На вопрос о “ценовой политике” и возможных изменениях в стратегии, аналогичных шагам других компаний, гендиректор EA Эндрю Уилсон ответил, что компания в первую очередь ориентируется на удовлетворённость игроков и ощущение полученной ценности.

“10 лет назад весь наш бизнес строился вокруг продажи дисков в коробках на полках магазинов. Сейчас это лишь малая часть,” — подчеркнул Уилсон.

“У нас есть предложения от free-to-play до Deluxe-изданий, и независимо от цены — $1, $10 или $100 — мы стремимся предоставить максимум качества и ценности.”

Никаких изменений в ценовой стратегии

Финансовый директор EA также подтвердил, что “никаких изменений в текущей стратегии ценообразования на игры не отражено”.

На фоне подорожания у конкурентов

Ранее Nintendo вызвала бурную реакцию, объявив цену в $80 за Mario Kart World для будущей консоли Switch 2. Donkey Kong Bananza также подорожает до $70. На прошлой неделе Microsoft объявила о росте цен на консоли Xbox, а также сообщила, что некоторые эксклюзивы, включая, возможно, новый Call of Duty, будут стоить $80.