Первые смартфоны с процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5 начали поступать в продажу лишь в прошлом месяце, однако уже появились первые подробности о его преемнике — Snapdragon 8 Elite Gen 6.

Согласно утечкам, новый чип будет официально представлен в сентябре 2026 года. Производством займётся компания TSMC, которая применит 2-нм техпроцесс. Это должно обеспечить заметный прирост производительности и энергоэффективности по сравнению с текущим поколением.

Snapdragon 8 Elite Gen 6 будет поддерживать оперативную память стандарта LPDDR6 и хранилища UFS 5.0. При этом ожидается, что себестоимость нового процессора окажется выше, чем у Snapdragon 8 Elite Gen 5, что может привести к подорожанию смартфонов на его базе.

Смогут ли улучшения в скорости и эффективности оправдать потенциальный рост цен — станет ясно только после выхода первых устройств с этим чипом, который ожидается примерно в это же время в следующем году.