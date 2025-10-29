Бренд Wobble, входящий в состав Indkal Technologies, готовится к запуску нового направления — смартфонов. Презентация первой модели состоится 19 ноября в Нью-Дели. Компания называет событие важным не только для себя, но и для всей индустрии потребительской электроники в Индии.

Первый смартфон Wobble: полностью разработан и произведён в Индии

Wobble официально подтвердил выход в категорию смартфонов с устройством, созданным и собранным целиком в Индии. После индийского дебюта модель поступит на международные рынки в 2025-2026 годах. Руководство компании считает это серьёзным достижением: среди индийских брендов немногие способны предложить премиальный смартфон, полностью разработанный внутри страны.

Решение выйти в сегмент телефонов стало логичным продолжением успеха компании в сфере дисплеев — ранее Wobble представил телевизор Maximus с диагональю 116,5 дюйма, признанный крупнейшим на индийском рынке. Теперь бренд намерен предложить смартфон, соответствующий современным ожиданиям в области производительности, дизайна и самовыражения.

Фокус на молодую аудиторию и дизайн

По словам Wobble, предстоящая модель будет отражать стиль и потребности молодых пользователей в Индии и за её пределами. Генеральный директор Indkal Technologies Ананд Дубей отметил, что устройство предназначено для тех, кто ценит инновации и индивидуальность в технологиях, которыми пользуется каждый день.

Хотя компания пока не раскрывает технические параметры — чипсет, камеры, экран и цену, — известно, что приоритетом станут фирменный дизайн и практичность в повседневном использовании.





Что дальше

По мере приближения даты релиза Wobble обещает делиться подробностями. Компания рассчитывает, что первый смартфон, созданный в Индии и ориентированный на глобальный рынок, станет символом зрелости национальной технологической индустрии.