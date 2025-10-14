Компания LG Electronics India Ltd. объявила о запуске новой линейки бытовой техники LG Essential Series, созданной на основе исследований образа жизни индийских семей. Это первый крупный потребительский проект компании после выхода LGEIL на биржу. Серия символизирует обновлённый фокус LG на рынке Индии под девизом кампании «Har Ghar Appliances, Har Ghar Happiness» — «Техника в каждый дом, счастье в каждый дом».

Сделано в Индии и для Индии

Разработка линейки опиралась на результаты исследования более 1200 семей по всей стране. В основе — принципы Made in India и Made for India: устройства рассчитаны на местные климатические и бытовые особенности, сочетают производительность, надёжность и практичность при доступной цене.

В серию вошли четыре основных продукта:

– двухдверный холодильник;

– полностью автоматическая стиральная машина с верхней загрузкой;

– кондиционер для комнаты;

– комбинированная духовка с функцией конвекции.

Холодильник Double Door

Модель оснащена технологией Frost-Free, исключающей необходимость ручной разморозки. Режим Smart Modeавтоматически регулирует охлаждение в зависимости от сезона, а объём контейнера для овощей увеличен на 20%по сравнению с предыдущими моделями — это удобно для семей, закупающих продукты оптом.

Стиральная машина Fully Automatic Top Load

Создана с учётом пыли, влажности и низкого давления воды, характерных для многих регионов Индии. Технология Low Pressure Fill обеспечивает качественную стирку даже при слабом напоре. Мотор ProShield с защитным корпусом BMC (Bulk Moulding Compound) предотвращает попадание пыли и насекомых, а панель управления с сертификацией IPX4 устойчива к влаге.





Кондиционер Room Air Conditioner

В кондиционере реализованы функции Energy Manager+ и “You decide your bill”, позволяющие пользователю самостоятельно контролировать энергопотребление. Режим Diet Mode+ регулирует охлаждение и поток воздуха для оптимального комфорта и экономии. Модель предназначена для спален и небольших кабинетов.

Духовка Convertible Oven

Духовка поддерживает Auto Cook-программы, адаптированные под индийскую кухню — для блюд вроде гхи, панир и дал. Также предусмотрены режимы Air Fry и Convection для более здорового и универсального приготовления пищи.

Цена и доступность

Продажи LG Essential Series стартуют по всей Индии в ноябре 2025 года. Цены начинаются примерно с ₹18 000за базовые модели. Устройства будут доступны в фирменных магазинах LG, мультибрендовых сетях и на ведущих онлайн-платформах.