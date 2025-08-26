Компания Renault представила рестайлинговую версию своего субкомпактного кроссовера Kiger, построенного на базе Nissan Magnite. Автомобиль получил заметные изменения в экстерьере, новые материалы в салоне и расширенное оснащение, сохранив при этом доступную цену.
Что изменилось во внешности
Главное обновление заметно спереди:
- радиаторная решётка теперь смещена вниз, в нижнюю часть бампера,
- она обрамлена массивной накладкой с покрытием «под металл»,
- на месте прежней решётки — узкая декоративная панель, соединяющая дневные ходовые огни и несущая обновлённый логотип Renault,
- впервые появились посадочные места для противотуманных фар.
На боковинах появились новые дверные молдинги и накладка с оребрением на задних стойках. В топовой комплектации кроссовер оснащается 16-дюймовыми дисками с чёрным покрытием и фрезерованными элементами.
Интерьер и оснащение
В салоне изменились материалы отделки, а консоль в богатых версиях теперь выполнена в светло-сером цвете.
По оснащению:
- во всех комплектациях теперь есть шесть подушек безопасности, помощник при трогании в горку и задние парктроники,
- дорогие версии получили беспроводную зарядку, систему кругового обзора, вентиляцию передних сидений и акустику Arkamys.
Двигатели и трансмиссия
Kiger сохранил прежнюю линейку моторов:
- атмосферный 1,0-литровый трёхцилиндровый двигатель на 72 л.с.,
- турбированная версия того же объёма мощностью 100 л.с.
Трансмиссии — механическая коробка, вариатор либо «робот» в зависимости от двигателя.
Цена
В Индии обновлённый Renault Kiger стоит от 630 000 рупий (примерно 600 000 рублей).