Компания Renault представила рестайлинговую версию своего субкомпактного кроссовера Kiger, построенного на базе Nissan Magnite. Автомобиль получил заметные изменения в экстерьере, новые материалы в салоне и расширенное оснащение, сохранив при этом доступную цену.

Что изменилось во внешности

Главное обновление заметно спереди:





радиаторная решётка теперь смещена вниз, в нижнюю часть бампера,

она обрамлена массивной накладкой с покрытием «под металл»,

на месте прежней решётки — узкая декоративная панель, соединяющая дневные ходовые огни и несущая обновлённый логотип Renault,

впервые появились посадочные места для противотуманных фар.

На боковинах появились новые дверные молдинги и накладка с оребрением на задних стойках. В топовой комплектации кроссовер оснащается 16-дюймовыми дисками с чёрным покрытием и фрезерованными элементами.

Интерьер и оснащение

В салоне изменились материалы отделки, а консоль в богатых версиях теперь выполнена в светло-сером цвете.





По оснащению:

во всех комплектациях теперь есть шесть подушек безопасности , помощник при трогании в горку и задние парктроники,

, помощник при трогании в горку и задние парктроники, дорогие версии получили беспроводную зарядку, систему кругового обзора, вентиляцию передних сидений и акустику Arkamys.

Двигатели и трансмиссия

Kiger сохранил прежнюю линейку моторов:





атмосферный 1,0-литровый трёхцилиндровый двигатель на 72 л.с.,

на 72 л.с., турбированная версия того же объёма мощностью 100 л.с.

Трансмиссии — механическая коробка, вариатор либо «робот» в зависимости от двигателя.

Цена

В Индии обновлённый Renault Kiger стоит от 630 000 рупий (примерно 600 000 рублей).



