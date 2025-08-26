4372753
Автор:

Компания Renault представила рестайлинговую версию своего субкомпактного кроссовера Kiger, построенного на базе Nissan Magnite. Автомобиль получил заметные изменения в экстерьере, новые материалы в салоне и расширенное оснащение, сохранив при этом доступную цену.

Содержание
1. Что изменилось во внешности
2. Интерьер и оснащение
3. Двигатели и трансмиссия
4. Цена

Что изменилось во внешности

Главное обновление заметно спереди:


  • радиаторная решётка теперь смещена вниз, в нижнюю часть бампера,
  • она обрамлена массивной накладкой с покрытием «под металл»,
  • на месте прежней решётки — узкая декоративная панель, соединяющая дневные ходовые огни и несущая обновлённый логотип Renault,
  • впервые появились посадочные места для противотуманных фар.

На боковинах появились новые дверные молдинги и накладка с оребрением на задних стойках. В топовой комплектации кроссовер оснащается 16-дюймовыми дисками с чёрным покрытием и фрезерованными элементами.

4372755

Интерьер и оснащение

В салоне изменились материалы отделки, а консоль в богатых версиях теперь выполнена в светло-сером цвете.


По оснащению:

  • во всех комплектациях теперь есть шесть подушек безопасности, помощник при трогании в горку и задние парктроники,
  • дорогие версии получили беспроводную зарядку, систему кругового обзора, вентиляцию передних сидений и акустику Arkamys.
4372757

Двигатели и трансмиссия

Kiger сохранил прежнюю линейку моторов:


  • атмосферный 1,0-литровый трёхцилиндровый двигатель на 72 л.с.,
  • турбированная версия того же объёма мощностью 100 л.с.

Трансмиссии — механическая коробка, вариатор либо «робот» в зависимости от двигателя.

4372761

Цена

В Индии обновлённый Renault Kiger стоит от 630 000 рупий (примерно 600 000 рублей).


Источник: News.drom
Ещё по теме:

Комментарии запрещены.