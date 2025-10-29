На конференции GTC 2025 компания Nvidia показала Omniverse DSX Blueprint — эталонный проект дата-центров мощностью до нескольких гигаватт, предназначенных для обучения и эксплуатации крупных моделей искусственного интеллекта. Новый формат «AI-фабрик» потребляет энергию, сопоставимую с мощностью ядерного реактора, и опирается на собственную платформу Omniverse для цифрового моделирования.

Omniverse DSX объединяет симуляцию цифрового двойника с инженерными данными, позволяя проектировать и оптимизировать все элементы инфраструктуры: энергоснабжение, охлаждение, вычислительные и сетевые узлы. По сути, DSX — это одновременно эталонный дизайн и программно управляемый уровень координации для центров обработки данных мощностью от 100 МВт до нескольких гигаватт.

Проект прошёл проверку в исследовательском центре Nvidia AI Factory Research Center в Манассасе (Вирджиния) и уже лёг в основу реальных объектов, включая 2-гигаваттную площадку Switch в Джорджии и 1,2-гигаваттный дата-центр Stargate в Техасе.

Две конфигурации: DSX Boost и DSX Flex

Чтобы адаптировать дизайн под разные сценарии, Nvidia предложила два варианта конфигурации:

DSX Boost регулирует внутренние параметры распределения нагрузки и энергопотребления, снижая потребление примерно на 30% либо увеличивая плотность GPU на мегаватт на те же 30%. Это позволяет повысить производительность генерации токенов без физического расширения инфраструктуры.





DSX Flex отвечает за внешние связи — подключение дата-центра к региональным энергосетям и источникам возобновляемой энергии. Эта конфигурация помогает задействовать около 100 ГВт неиспользуемых мощностей в энергосистеме за счёт динамического балансирования спроса и предложения.

Совместимость и масштабирование

Omniverse DSX призван упростить создание гигантских AI-центров компаниям, не имеющим опыта в проектировании таких объектов. Эталонный проект обеспечивает совместимость аппаратных и программных компонентов, включая процессоры, системы охлаждения и сети, а также минимизирует переделки при масштабировании.

DSX Blueprint рассчитан не только на текущее поколение вычислительных решений Nvidia Blackwell, но и на будущие, включая Vera Rubin. При этом компания рекомендует придерживаться эталонного проекта максимально точно — как в случае с референсными дизайнами видеокарт.