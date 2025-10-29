Withings начала продажи устройства U-Scan — домашнего анализатора мочи, который следит за состоянием организма и отправляет данные в приложение. Модель стоит $349,95, а сменные картриджи для трёхмесячного использования оцениваются от $99,95.

Две версии для разных задач

U-Scan — неинвазивный сканер, который крепится внутри унитаза и автоматически анализирует мочу при каждом посещении туалета. Данные передаются по Wi-Fi в приложение Withings, где пользователь получает рекомендации по питанию, гидратации и другим аспектам здоровья.

В продажу вышли две версии картриджей:

U-Scan Nutrio — отслеживает показатели питания, включая уровень гидратации, кетонов и витамина C;

— отслеживает показатели питания, включая уровень гидратации, кетонов и витамина C; U-Scan Calci — оценивает концентрацию кальция и другие параметры, связанные с риском образования камней в почках.

Анонсированный ранее модуль для репродуктивного здоровья пока не поступил в продажу. Первоначально компания ожидала одобрения FDA, однако теперь позиционирует устройство как «wellness-продукт», что позволяет обойти сертификацию.

Комплекты и цена

Базовый набор Proactive за $349,95 включает сам U-Scan, зарядную и чистящую станцию, доступ к сервису Withings Plus и один картридж Nutrio или Calci с 22 тестами — этого хватает примерно на три месяца при двух измерениях в неделю.





Вариант Intensive за $429,95 поставляется с двумя картриджами и 44 тестами, рассчитанными на более частое использование. Сменные картриджи продаются отдельно: один за $99,95 или пара за $179,95. Оформить можно и подписку на регулярную поставку.