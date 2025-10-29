Согласно отчёту Bloomberg, Apple планирует оснастить свои устройства — iPad Air, iPad mini и MacBook Air — новыми OLED-дисплеями. Это станет одним из самых заметных обновлений экранов для данных линеек за последние годы.

По данным источника, компания уже тестирует обновлённые модели iPad Air, iPad mini и MacBook Air с OLED-панелями. Ожидается, что первым устройством с таким экраном станет iPad mini, который дебютирует в 2026 году.

Переход на OLED-дисплей обеспечит более насыщенные цвета, глубокий чёрный цвет и повышенную энергоэффективность, однако отразится на стоимости. Предполагается, что цена нового iPad mini с OLED-дисплеем будет на 100 долларов выше текущей версии.

Кроме того, Apple разрабатывает обновлённый корпус для iPad mini. Устройство получит улучшенную защиту от влаги и обновлённую аудиосистему с более качественными динамиками.

Что касается iPad Air, то переход на OLED-технологию также запланирован, но не в ближайшем поколении — следующий iPad Air, по данным отчёта, всё ещё будет оснащён LCD-дисплеем.





Apple также работает над OLED-версией MacBook Air, однако её появление на рынке ожидается не ранее 2028 года. Это обновление станет частью долгосрочной стратегии компании по внедрению OLED-дисплеев во все основные линейки устройств.