Компания Xiaomi представила на мировом рынке свой новый компактный фотопринтер с простым названием Portable Photo Printer Pro. Несмотря на небольшие габариты, устройство обеспечивает превосходное качество печати благодаря технологии термосублимации и способно функционировать автономно.

Принтер поддерживает разрешение печати до 313 точек на дюйм и отображает широкую палитру цветов (16,7 млн оттенков). По утверждению компании, это позволяет достигнуть мягких цветовых переходов, высокой детализации и реалистичной цветопередачи. Время печати одной фотографии составляет около минуты, согласно заявленным характеристикам.

Каждый отпечаток размером 50 на 76 мм автоматически покрывается защитной ламинацией, предохраняющей его от воздействия влаги, выгорания и отпечатков пальцев. Пользователи могут добавлять рамки, дату, водяные знаки и стикеры, а также использовать готовые шаблоны для создания фотоколлажей.

Соединение со смартфоном осуществляется через Bluetooth (поддерживается до трех устройств одновременно), а управление принтером происходит посредством приложения Xiaomi Home. Встроенный аккумулятор емкостью 880 мАч обеспечивает питание устройства (время автономной работы не указано).

Габариты Portable Photo Printer Pro составляют всего 86,8×142,5×26,8 мм. Стоимость устройства в европейских странах составляет 129 евро (11 870 руб.).



