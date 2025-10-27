Компания Xiaomi анонсировала старт продаж Redmi G34WQ (2026), улучшенной версии своего широкоформатного игрового монитора. Ключевыми характеристиками этой модели являются увеличенная диагональ, детализированное изображение и повышенная частота обновления кадров.

Данный монитор оборудован 34-дюймовым изогнутым дисплеем с разрешением 3440×1440 пикселей и частотой обновления 180 Гц. В его основе лежит VA-матрица с коэффициентом контрастности 3500:1 и уровнем яркости 400 кд/м². Благодаря соотношению сторон 21:9 обеспечивается примерно на 30% больше области просмотра по горизонтали по сравнению со стандартными дисплеями 16:9.

Для обеспечения плавности игрового процесса предусмотрена поддержка технологии AMD FreeSync Premium и время отклика 1 мс GTG, что минимизирует разрывы изображения и размытие в динамичных сценах. В плане цветопередачи монитор обладает 10-битной глубиной цвета (8 бит + FRC), охватом 95% цветового пространства DCI-P3, 100% sRGB и заводской калибровкой с точностью ΔE < 2. Кроме того, матрица соответствует стандарту VESA DisplayHDR 400.

Для защиты зрительного комфорта реализованы фирменные технологии подавления излучения синего света и DC Dimming, устраняющая мерцание подсветки. Подставка позволяет регулировать угол наклона, высоту и поворот экрана, а также предусмотрена возможность настенного крепления VESA 100×100 мм. Коммуникационные возможности представлены двумя портами HDMI 2.0 и двумя DisplayPort 1.4. На задней панели присутствует RGB-подсветка.

Новинка уже доступна для приобретения в Китае по цене 1399 юаней (приблизительно 196 долларов или 15 870 руб.).



