Серия iPhone 20, которую Apple готовит к 2027 году, может полностью отказаться от привычных механических клавиш в пользу твердотельных сенсорных элементов с виброоткликом. Об этом сообщил инсайдер Setsuna Digital на платформе Weibo.

Apple планирует перевести все физические элементы управления — питание, громкость, функциональные и даже кнопки камеры — на твердотельную систему с локальной вибрацией, имитирующей нажатие. По данным источника, компания уже ведёт подготовку к массовому производству таких компонентов.

Переход начнётся с iPhone 18

Первым шагом станет упрощение кнопки камеры в серии iPhone 18, которая выйдет в 2026 году. В ней Apple откажется от ёмкостного слоя, оставив только чувствительный к давлению элемент. На следующем этапе компания внедрит пьезоэлектрическую керамику — она обеспечит точную и реалистичную тактильную отдачу.

Проект Bongo и расширение на другие устройства

Новая технология, по данным Setsuna Digital, является частью внутреннего проекта Apple под кодовым названиемProject Bongo. Его цель — устранить случайные нажатия и обеспечить стабильное ощущение при взаимодействии с устройствами.

Переход на твердотельные элементы затронет не только будущие iPhone, но и линейки iPad и Apple Watch.

Преимущества и сложности

Отказ от механики повысит долговечность и откроет путь к новым жестам управления: сильному нажатию, долгому удержанию и свайпам по корпусу. Однако источники отмечают, что проект всё ещё находится на этапе исследований и доводки. Главная задача Apple — добиться реалистичной виброотдачи и точной чувствительности к нажатию.

Пока инженеры решают эти задачи, физические клавиши останутся на месте.



