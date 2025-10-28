Компания Samsung с 3 ноября начнёт показывать рекламу на своих умных холодильниках с экранами. Обновление затронет модели с системой Family Hub в США и добавит новый виджет, где вместе с погодой, календарём и новостями появятся рекламные блоки. Об этом сообщает издание The Verge со ссылкой на представителей компании.

Рекламный виджет и первые партнёры

Виджет, который Samsung внедряет в интерфейс холодильников с дисплеями диагональю от 21 дюйма, будет содержать четыре информационных блока: прогноз погоды, календарь, новости и персонализированные объявления.

Поначалу реклама будет касаться самой продукции Samsung, однако The Verge отмечает, что в дальнейшем компания может открыть этот канал для сторонних брендов.

Владельцы смогут отключить рекламу, но только если полностью удалят виджет. Для многих пользователей это выглядит спорным решением, особенно с учётом стоимости таких устройств — от 2 199 долларов и выше.

Новые функции и обновлённый интерфейс

Помимо рекламы, обновление приносит и полезные новшества. Samsung обещает унифицированный интерфейс для моделей 2024 и 2025 годов, улучшенную систему распознавания продуктов с помощью AI Vision и возможность для Bixby автоматически определять голос пользователя и переключать профиль.

Также в обновление включены дополнительные меры безопасности для защиты пользовательских данных.





Реакция и возможные последствия

Решение Samsung вызывает смешанные чувства у владельцев техники: формально реклама не обязательна, но её внедрение в бытовую технику премиум-класса может изменить отношение к «умным» устройствам.

Эксперты полагают, что компания рискует подорвать доверие покупателей, если реклама станет навязчивой или расширится на другие устройства.