В последней сборке Google Play были обнаружены следы готовящихся улучшений для Live Threat Detection. Этот инструмент, предназначенный для выявления потенциально вредоносных программ на вашем устройстве, скоро станет еще более мощным.

В настоящее время Live Threat Detection использует алгоритмы искусственного интеллекта для распознавания сомнительных действий приложений на смартфоне. После обновления, устройство начнет уведомлять пользователя, если обнаружит, что программа отслеживает его геопозицию или другие действия. В таком случае, система также посоветует удалить проблемное приложение или пересмотреть выданные ему разрешения.

Согласно информации специализированных изданий, в Live Threat Detection появится отдельная страница в параметрах Play Protect Service. На ней будет представлен список приложений, которые были помечены инструментом как потенциально опасные.

Первыми оценить нововведение смогут обладатели новейших моделей Pixel. Впоследствии, ожидается, что функциональность станет частью стандартного набора Android 16.