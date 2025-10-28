Изначально прошивка устройств Nothing отличалась минималистичным дизайном и отсутствием лишних элементов. Однако, владельцам более доступных моделей бренда стоит приготовиться к переменам. Компания нашла способ монетизации бюджетных гаджетов, который может сказаться на удобстве пользователей.

В частности, в Nothing Phone (3a) и, возможно, других моделях, будет внедрена функция Lock Glimpse. Она автоматически меняет обои на экране блокировки, включая рекламные изображения. Помимо этого, на устройствах появятся предустановленные приложения от партнеров.

Пока что нововведения анонсированы для линейки (3a), но компания планирует распространить практику монетизации на все модели, кроме флагманских. Представители Nothing раскрыли детали работы Lock Glimpse:

пользователи смогут настраивать категории показываемых рекламных обоев и выбирать режим обновления;

в будущем, появится возможность использовать собственные изображения в качестве обоев, но, вероятно, с наложением рекламного текста;

компания гарантирует, что личные данные не будут передаваться сторонним организациям;

количество предустановленных партнерских приложений будет ограничено, а их удаление не составит труда.

Nothing подчеркивает, что контроль над рекламными функциями остается за пользователем, который сможет их отключать по своему усмотрению. Более подробная информация будет представлена 29 октября на презентации Phone (3a) Lite.