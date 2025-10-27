Компания Nothing объявила о скором выпуске нового смартфона Phone (3a) Lite — более доступной версии модели среднего класса Phone (3a). Презентация устройства состоится в среду, 29 октября, в 13:00 по Гринвичу.
Nothing подтвердила, что Phone (3a) Lite станет первым бюджетным смартфоном бренда. Аппарат сохранит фирменный прозрачный дизайн компании, а короткий тизер показывает единственный мигающий светодиод, который, по всей видимости, входит в систему подсветки Glyph Matrix.
Согласно ранее опубликованным утечкам, Phone (3a) Lite выйдет на глобальный рынок. Устройство было замечено в базе данных Geekbench с процессором MediaTek Dimensity 7300 и 8 ГБ оперативной памяти.
Смартфон поступит в продажу в черном и белом цветах, а стартовая версия с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти будет стоить около 230-250 евро.