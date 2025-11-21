diHouse объявила о старте продаж в России сразу двух новых моделей наушников — CMF Headphone Pro и Nothing Ear (3).

Компания diHouse сообщила о выходе на российский рынок двух новинок: накладных наушников CMF Headphone Pro от бренда CMF by Nothing и полностью беспроводной модели Nothing Ear (3). Поставки идут на фоне роста потребительского интереса к аудиоустройствам: по аналитическим данным, в третьем квартале 2025 года продажи наушников увеличились на 13 %. За период с июля по сентябрь пользователи приобрели 8,4 млн пар общей стоимостью 18 млрд рублей. Наибольший спрос пришёлся на беспроводные модели с активным шумоподавлением и увеличенной автономностью.

CMF Headphone Pro: 100 часов работы, LDAC и гибридное шумоподавление

Модель CMF Headphone Pro оснащена 40-миллиметровыми PMI-драйверами и поддерживает LDAC и Hi-Res Audio. Это обеспечивает детальное звучание и высокую точность передачи аудио. Гибридная система активного шумоподавления снижает уровень внешних шумов до 40 дБ, а технология пространственного звучания 360° оптимизирована под режимы «Кинотеатр» и «Музыка».

Автономность достигает 100 часов, предусмотрена быстрая зарядка и функция Dual Connection для одновременной работы с двумя устройствами. В приложении Nothing X доступны индивидуальная настройка звука и управление через программируемую кнопку Action, роллер и сенсорный ползунок. Особенность серии — выразительный дизайн и сменные амбушюры. Встроенная система из пяти микрофонов с защитой от ветра обеспечивает высокую чёткость голосовой связи.

Nothing Ear (3): улучшенный 12-мм драйвер и система Super Mic

Nothing Ear (3) получили ключевую функцию Super Mic: с помощью кнопки на зарядном кейсе активируется дополнительный двойной микрофон с AI-шумоподавлением, что улучшает качество звонков в шумной среде. Наушники оснащены обновлённым 12-мм драйвером, поддерживают LDAC и обеспечивают воспроизведение аудио 24 бит.





Система активного шумоподавления подавляет до 45 дБ внешних звуков, а режим прозрачности помогает контролировать окружение. Модель поддерживает Dual Connection и передачу аудио с низкой задержкой. Корпус получил защиту IP54, масса минимальна, автономность — до 10 часов, что делает модель подходящей для тренировок и длительных прогулок.

Рекомендованные цены: CMF Headphone Pro — 9 990 рублей, Nothing Ear (3) — 15 990 рублей.