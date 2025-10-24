Ранее в этом месяце появилась утечка, согласно которой Nothing работает над смартфоном Phone (3a) Lite, и теперь у этого предположения появилось ещё одно подтверждение. На платформе Geekbench замечено новое устройство компании, что указывает на скорый выход облегчённой версии.

Новинка имеет номер модели Nothing A001T и работает на процессоре MediaTek Dimensity 7300 в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти. Смартфон изначально поставляется с Android 15.

В тестах Geekbench Phone (3a) Lite набрал 1003 балла в одноядерном режиме и 2925 баллов в многоядерном. Несмотря на то, что название Dimensity 7300 может звучать как обновление по сравнению с Dimensity 7200 Pro, установленным в Nothing Phone (2a), ситуация несколько сложнее. Dimensity 7300 немного менее мощный, но более энергоэффективный, чем 7200 Pro. Он использует четыре ядра Cortex-A78 с частотой 2,5 ГГц, тогда как 7200 Pro оснащён более современными Cortex-A715 с частотой 2,8 ГГц.

Основные различия между чипами:

Dimensity 7300 получил четыре ядра Cortex-A78 (2,5 ГГц), графику Mali-G615 MP2 и улучшенный нейропроцессор APU 655. Он отличается более низким энергопотреблением и поддерживает оперативную память LPDDR5 на частоте 3200 МГц. Также чип поддерживает камеры до 200 Мп с возможностью записи 4K HDR-видео, хранилище UFS 3.1 и беспроводные интерфейсы Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.4.

В свою очередь, Dimensity 7200 предлагает чуть лучшую игровую производительность благодаря GPU Mali-G610 MP4, но уступает в энергоэффективности.





Согласно предыдущим утечкам, Nothing Phone (3a) Lite выйдет в единственной конфигурации — 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенного хранилища.