На выставке K-Tech Showcase в Южной Корее компания впервые продемонстрировала устройство с двумя шарнирами и экраном, раскрывающимся до 10 дюймов.

После многолетних слухов Samsung наконец представила первый смартфон с тройным сгибом — Galaxy Z TriFold. Премьера состоялась на выставке K-Tech Showcase, проходящей в рамках саммита APEC 2025 (АТЭС) в южнокорейском городе Кёнджу.

Как прошла презентация

Новинку показали сегодня утром, около 9:00 по сеульскому времени, в павильоне Gyeongju Expo Park Air Dome. Смартфон находился под стеклянным куполом — прикоснуться к нему посетителям пока нельзя.

Фотографии устройства распространил инсайдер @UniverseIce, а также издание Chosun Media, снявшее аппарат во время выставки. По кадрам видно, что Galaxy Z TriFold превращается из 6,5-дюймового телефона в планшет с диагональю около 10 дюймов. Два шарнира позволяют складывать и раскладывать экран в нескольких конфигурациях.

Что говорит Samsung

В ответ на запрос SamMobile компания подтвердила демонстрацию:





«Samsung продолжает развивать инновационные технологии, включая форм-факторы нового поколения в эпоху мобильного ИИ, чтобы создавать значимые пользовательские сценарии. Недавняя демонстрация отражает постоянную работу R&D, и мы планируем представить это устройство пользователям в течение года».

По данным SamMobile, полный анонс Galaxy Z TriFold состоится до конца недели. Продажи могут стартовать уже в следующем месяце — сначала в Китае и Южной Корее, а затем и на других рынках.