Samsung представила новую линейку microSD-карт под названием P9 Express. Компания заявила, что это самая быстрая microSD-карта в ее истории, поскольку она основана на интерфейсе PCIe и протоколе NVMe. P9 Express обеспечивает скорость передачи данных, в четыре раза превышающую показатели карт стандарта UHS-I.

Samsung отметила, что P9 Express была разработана для пользователей, стремящихся к игровому опыту нового поколения. Карта оптимизирована для таких платформ, как Nintendo Switch 2.

P9 Express будет доступна в версиях на 256 и 512 ГБ. Интерфейс SD Express обеспечивает последовательную скорость чтения до 800 МБ/с, что делает карту отличным выбором не только для игр, но и для редактирования 4K-видео или передачи больших файлов между устройствами.

Интерфейс SD Express ускоряет работу за счет использования памяти устройства через функцию Host Memory Buffer, если она поддерживается. Кроме того, технология Dynamic Thermal Guard обеспечивает стабильную работу и предотвращает перегрев при высокой нагрузке.

Карта устойчива к воздействию воды, пыли, падений и экстремальных температур, что соответствует стандартам надежности Samsung.





Продажи microSD-карт Samsung P9 Express начнутся в ноябре. Версия на 256 ГБ будет стоить 58,59 фунта стерлингов, а модель на 512 ГБ — 99,99 фунта.