Apple готовит ряд продуктов, которые могут вывести технологии компании на новый уровень и опередить конкурентов. Согласно утечке, опубликованной PhoneArena, в ближайшие годы в линейке появятся домашний робот, умный хаб, обновлённая версия Siri и умная камера для дома.

Домашний робот Apple с искусственным интеллектом

По данным источника, Apple работает над роботом с дисплеем размером примерно с iPad и механической рукой. Главное отличие от ранее известных слухов — устройство сможет самостоятельно передвигаться и общаться сразу с несколькими людьми в комнате.





Робот будет работать на базе новой версии Siri с поддержкой крупной языковой модели (LLM), получит уникальную «личность» и визуальное отображение на экране для более естественного взаимодействия. Запуск планируется в 2027 году, одновременно с юбилейной моделью iPhone Pro к 20-летию линейки.

Умный хаб для дома

Вторым новым устройством станет умный домашний хаб — сенсорный дисплей без механических элементов. Он будет управляться голосом через Siri и сможет:

контролировать умные устройства дома;

воспроизводить музыку;

вести заметки;

открывать веб-страницы;

проводить видеозвонки.

Хаб сможет распознавать людей в помещении и менять интерфейс в зависимости от пользователя. Выход устройства намечен на 2026 год, вместе с гибким iPhone.

Переработанная Siri и поддержка сторонних ИИ

Apple готовит масштабное обновление Siri. По словам Крэйга Федериги, внутренняя разработка достигла поставленных целей, а новая версия помощника предложит больше функций, чем было показано на WWDC 2024.





Обновлённая Siri получит новый визуальный дизайн и выйдет весной 2026 года. Параллельно тестируется вариант работы ассистента на сторонних ИИ-моделях, которые могут появиться в потребительских устройствах.

Умная камера с расширенными функциями безопасности

Apple разрабатывает конкурент Ring — домашнюю камеру с распознаванием лиц и инфракрасными сенсорами. Она сможет автоматически отключать свет и музыку, если человек покинул комнату, или, наоборот, включать любимые треки при его возвращении.

В компании также тестировали дверной звонок с функцией разблокировки двери при распознавании владельца. Основной акцент делается на безопасности и конфиденциальности данных, что должно выделить решения Apple на фоне конкурентов.