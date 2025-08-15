Платформа генеративного поиска Search.com представила предложение о покупке браузера Chrome за $35 млрд, превысив ранее озвученную заявку Perplexity на $34,5 млрд.

Американская компания Search.com, входящая в состав структуры Public Good, подтвердила, что её предложение поддержано инвестиционным банком J.P. Morgan. В случае успешной сделки компания намерена изменить подход к развитию Chrome. В пресс-релизе она заявила о планах вернуть пользователям часть прибыли, обеспечить доход издателям и сократить количество рекламы в интернете.





В отличие от Perplexity, Search.com обозначила конкретные принципы дальнейшего развития браузера. Среди заявленных нововведений — выплаты пользователям за использование Chrome, программа долевого участия для медиаплощадок и отказ от агрессивной рекламы.

Идея кэшбэков за веб-сёрфинг отчасти напоминает модель монетизации, используемую браузером Brave. При этом инициатива Search.com может представлять особый интерес для издателей, чьи доходы снижаются из-за работы систем вроде AI Overview и AI Mode. Эти инструменты используют контент медиа без переходов по ссылкам, что ограничивает трафик на сайты-источники.

Предложение об уменьшении числа рекламных блоков в браузере также вызывает интерес, но одновременно ставит под вопрос источники финансирования такой модели: при отсутствии рекламы реализация кэшбэков и поддержки авторов может оказаться экономически убыточной.

Google сохраняет молчание на фоне растущего давления

Ни Google, ни Perplexity пока не прокомментировали ситуацию. Search.com подала своё предложение сегодня утром, но и на него официальный ответ не последовал.





В заявлении Search.com подчёркивается, что в случае принудительного разделения активов Google, которого добивается Министерство юстиции США, исход сделки может быть определён до конца года. Однако вероятность того, что компания действительно расстанется с Chrome до Рождества, крайне мала. Даже если суд вынесет соответствующее решение, Google может обжаловать его в Апелляционном суде, а затем — в Верховном суде США.

Если только Google добровольно не пожелает избавиться от браузера, судебные тяжбы могут затянуться на месяцы или даже годы.