BMW разрабатывает новый флагманский внедорожник, способный составить прямую конкуренцию легендарному «Гелендвагену» Mercedes-Benz. По предварительным данным, модель под рабочим названием Rugger и индексом G74 поступит на мировой рынок в 2029 году.

Новинка построена на модернизированной платформе CLAR

Грядущий внедорожник станет принципиально новой моделью в линейке BMW. Он разрабатывается на глубоко переработанной версии архитектуры CLAR — той самой, что лежит в основе актуальных кроссоверов и седанов бренда. Это даёт основания полагать, что Rugger получит силовые агрегаты от будущего поколения BMW X5 (индекс G65), включая гибридные модификации.





Модель будет оснащена тремя рядами сидений и панорамной крышей. Также заявлен целый ряд внедорожных решений, уже знакомых по пакетам некоторых X-моделей: от блокируемых дифференциалов до усиленной защиты днища и шин, адаптированных к бездорожью.

Производство наладят в США, на заводе в Спартанберге

Выпуск нового внедорожника запланирован на американский завод BMW в городе Спартанберг, штат Южная Каролина. Именно здесь сегодня собирается большая часть моделей X-серии — от X3 до X7 и премиального XM.

Выбор производственной площадки объясняется не только логистикой, но и ориентацией модели на рынки США и Ближнего Востока, где традиционно высок спрос на крупные люксовые внедорожники.

Прямой ответ на Mercedes G-класса

Новая модель разрабатывается с явной оглядкой на Mercedes-Benz G-класса — один из самых узнаваемых и устойчиво востребованных внедорожников премиум-сегмента. «Гелик» выпускается с 1979 года и давно стал символом статуса, особенно среди покупателей из Европы, Ближнего Востока и СНГ.





BMW до сих пор не имела в линейке автомобиля, сопоставимого с G-классом по концепции, геометрии кузова и внедорожному потенциалу. Новый Rugger должен изменить эту ситуацию и расширить присутствие бренда в сегменте полноразмерных рамных внедорожников.