Совсем недавно, подразделение Mercedes-Benz, известное как YASA, заявило о создании самого впечатляющего электромотора в истории. Инженеры усовершенствовали свой первоначальный проект, и теперь он способен генерировать свыше 1000 л.с. Mercedes планирует интегрировать это достижение в свои грядущие модели автомобилей.

Этот инновационный двигатель обеспечивает 59 кВт на кг, что эквивалентно 79 л.с. на 1 кг. Это значительно превосходит предыдущее достижение Yasa (56 л.с. на кг). При весе всего 12,7 кг, опытный образец выдает пиковую мощность 750 кВт (1006 л.с.). Для сравнения, это сопоставимо с мощностью гиперкаров, при этом вес мотора меньше, чем у обычного электрического велосипеда. Даже при продолжительной работе, двигатель демонстрирует стабильную мощность в диапазоне 350-400 кВт (469-604 л.с.).

Стоит отметить, что при создании данного мотора не используются дорогостоящие и редкие ресурсы. В отличие от обычных радиальных систем, осевой поток использует тонкие дисковые роторы, обеспечивающие повышенный крутящий момент при меньшем весе.

Технический директор и основатель YASA, Тим Вулмер, охарактеризовал полученный результат как «значимое доказательство эффективности осевого электромотора нового поколения». Mercedes, купивший YASA в 2021 году, планирует устанавливать эти двигатели в будущие электроседаны и внедорожники премиум-класса.