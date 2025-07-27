Компания YASA из Великобритании, входящая в состав Mercedes-Benz, анонсировала новый электродвигатель с впечатляющей мощностью до 550 кВт, что соответствует 738 л.с. Удивительно, но при весе всего в 13,1 кг, инженерам удалось достичь удельной мощности 42 кВт/кг. Этот показатель более чем в три раза превосходит результаты конкурентов, включая Siemens, Donut Labs и H3X.

Электромотор, выполненный в форме диска, основан на аксиально-потоковой технологии. Важно отметить, что в его конструкции отсутствуют дорогостоящие компоненты, такие как кобальто-железные пластины или элементы, изготовленные с использованием 3D-печати.

Разработка ориентирована на массовое производство с потенциальным объемом до 50 000 единиц в год. Принципиально важно, что двигатель был разработан специально для автомобильной промышленности, в отличие от большинства рекордных моторов с высокой удельной мощностью, которые создавались для авиационных целей.

YASA значительно опередила конкурентов: для сравнения, мотор Evolito демонстрирует 28 кВт/кг, а Donut Labs недавно заявлял о мировом рекорде в 15,8 кВт/кг, который теперь утратил свою актуальность. В YASA уверены, что это только первый шаг на пути к новым достижениям.



