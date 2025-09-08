В мире электромобилей дальность хода играет большую роль, но именно скорость зарядки становится решающим фактором в дальних поездках. Пока владельцы ищут редкие станции на 350 кВт, Mercedes-AMG представила совершенно новый уровень.

Компания объявила, что её концепт-кар AMG GT XX достиг скорости зарядки свыше одного мегаватта (1 000 кВт), установив новый рекорд. На прототипной станции автомобиль показал пиковую мощность 1 041 кВт, выйдя на отметку в мегаватт всего за полсекунды после начала зарядки. Более того, электромобиль удерживал скорость свыше 1 000 кВт в течение двух с половиной минут. За одну минуту удалось передать 17,3 кВт·ч энергии, что эквивалентно 125 км пробега. Таким образом, за 4 минуты машина получила запас хода около 500 км — практически как заправка бензинового авто.





AMG GT XX — это «лаборатория на колёсах», где тестируются ключевые технологии будущей платформы AMG.EA. Среди них — осевые электродвигатели и революционная батарея с прямым жидкостным охлаждением. Блок работает на напряжении свыше 800 вольт и включает более 3 000 цилиндрических ячеек NCMA, обеспечивающих высокую плотность энергии (свыше 300 Вт·ч/кг) и эффективное охлаждение.

Секрет рекордной зарядки заключается в уникальной системе: электроизоляционное масло циркулирует вокруг каждой ячейки, предотвращая перегрев и позволяя батарее безопасно принимать огромные мощности.





Для рекорда Mercedes-AMG вместе с Mercedes-Benz Charging Unit и компанией Alpitronic разработали экспериментальную станцию. В её основе лежала система Megawatt Charging System (MCS), изначально созданная для электрогрузовиков, которую адаптировали под жидкостно-охлаждаемый кабель CCS — стандарт для легковых электромобилей в Европе.

Накопленный опыт будет использоваться при создании новых зарядных станций. Mercedes планирует начать установку сверхмощных зарядных устройств на своих фирменных парках в Европе и Северной Америке уже с 2026 года. Это обещает радикально сократить время ожидания для владельцев будущих электрокаров бренда.



