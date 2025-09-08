Mercedes-Benz официально представил электрический кроссовер GLC with EQ Technology, который заменит EQC и станет конкурентом BMW iX3. Выход новинки на рынок запланирован на начало 2026 года.

Новый дизайн: решётка с 942 светодиодами

Ключевая особенность экстерьера — радиаторная решётка с 942 светодиодами, способными отображать анимации и различные световые эффекты. Это первый серийный автомобиль с подобным решением. В компании подчёркивают, что именно такая решётка станет фирменным элементом всех будущих моделей Mercedes.





Кроме того, внимание привлекают фары и задние фонари с трёхлучевыми звёздами, ранее замеченные на новом CLA.

Интерьер: гигантский экран и минимум кнопок

Салон выполнен в стиле «цифровой перезагрузки». Панель практически лишена физических кнопок — их заменилMBUX Hyperscreen диагональю 99,3 см, который занимает всю ширину передней панели. На нём объединены приборный блок, мультимедиа и интерфейсы для пассажиров.





Архитектура и запас хода

Электрокроссовер построен на новой платформе и получил увеличенную колесную базу — 2972 мм (+80 мм по сравнению с прошлым поколением). Все версии оснащаются литий-ионной батареей на 94 кВт·ч, обеспечивающей до 713 км пробега по циклу WLTP. Это один из лучших показателей в сегменте, хотя немного уступает BMW iX3.

Зарядка будет высокой мощности: всего за 10 минут можно восполнить запас энергии для 300 км хода.





Версии и оснащение

Первым на рынок выйдет флагман GLC 400 4MATIC мощностью 483 л.с. Позднее появятся ещё четыре модификации. Среди опций заявлены:

пневмоподвеска с интеллектуальной адаптацией;

с интеллектуальной адаптацией; полноуправляемое шасси для лучшей манёвренности и устойчивости.

Стратегический контекст

Презентация GLC EQ стала особенно значимой на фоне свежего доклада организации Transport & Environment. В отчёте говорится, что Mercedes отстаёт от экологических целей ЕС на период 2025-2027 годов, тогда как конкуренты из Европы идут с опережением графика. Причиной называют ставку бренда на прибыльные бензиновые автомобили. Новая электрическая линейка, включая GLC EQ, может помочь сократить отставание и снизить риск миллиардных штрафов.



