В России перестали функционировать онлайн-сервисы BMW ConnectedDrive и мобильное приложение My BMW. Владельцы автомобилей жалуются на потерю связи с машинами и сбои работы приложений. Причины сбоя пока неясны, а восстановление сервиса может затянуться.

Как проявилась проблема

«Перестало работать приложение My BMW», «Пропала связь с машиной», «Не отображается погода на экране», — подобные сообщения в августе 2025 года массово публиковали владельцы BMW на форумах и в соцсетях. У части пользователей сервисы продолжают работать, однако многие столкнулись с отключением.

Для работы приложения требуется автомобиль BMW не старше 2014 года с активной подпиской на сервисы ConnectedDrive. Через встроенную eSIM машина подключается к интернету и может отображать новости, прогноз погоды или запускать приложения для музыки и видео. Но главное — это дистанционный доступ: проверка уровня топлива, закрытие или открытие дверей, удалённый запуск двигателя.

Популярность таких сервисов высока, несмотря на платную подписку. Однако после ухода европейских автопроизводителей с российского рынка в 2022 году большинство брендов отключили поддержку онлайн-функций. Land Rover, Mercedes-Benz, Porsche, Volvo и другие прекратили работу приложений. Дольше всех поддерживала клиентов в России компания BMW, сохраняя работу ConnectedDrive и My BMW. Теперь и эти сервисы фактически недоступны.

Первые сбои появились ещё в 2024 году

Проблемы начались не в 2025-м. Ещё в 2024 году владельцы ввезённых подержанных BMW из Европы жаловались, что My BMW перестало определять автомобили. Тогда проблему обходили: специалисты перепрошивали eSIM, а владельцы регистрировались на немецком или британском сайте BMW. Исключение составляли автомобили из Китая — их подключить к сервису не удавалось.





В августе 2025 года «отключились» и машины с перепрошитыми eSIM. Совпало это с ограничениями звонков в Telegram и WhatsApp, что породило догадки о действиях Роскомнадзора и силовых структур. Предполагалось, что меры связаны с борьбой с беспилотниками и терроризмом. Но не исключено, что причина — во внутренних решениях IT-служб BMW.

Версия: Решение самой BMW

Журналисты запросили комментарий у штаб-квартиры BMW. Там отказались отвечать, не подтвердив и не опровергнув отключение.

В начале сентября приложение ещё работало с автомобилями, официально проданными российскими дилерами. Поддержку сначала потеряли только машины с перепрошитыми eSIM и регистрацией на зарубежных сайтах. Предполагалось, что BMW отключила такие автомобили, чтобы не оплачивать роуминг европейских сим-карт.

Однако в конце сентября перестали подключаться и официально проданные в России автомобили: у части владельцев пропал полный доступ, у других осталась лишь возможность просматривать статус машины без функций дистанционного управления.

Кто виноват и что дальше

Официальных заявлений от BMW, российских ведомств или операторов нет. Никто не берёт на себя ответственность за отключение ConnectedDrive и My BMW. Специалисты ищут обходные решения, но стабильного результата пока нет. Более современные модели BMW взломать не удаётся, а автомобили для китайского рынка не подключались к сервисам в России изначально.

Как у других производителей

Mercedes-Benz отключил работу eSIM Vodafone в России. Владельцам приходится ездить за обновлениями системы в Беларусь. Porsche поступил аналогично, усилив проверку личности при регистрации.

Интересно, что приложение Volvo On Call, отключённое в 2023 году, неожиданно возобновило работу в 2025-м. Однако пользоваться им можно не на всех автомобилях и только после регистрации на зарубежных ресурсах.