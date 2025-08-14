С 15 по 17 августа 2025 года в столице Китая проходит первый в истории мировой турнир человекоподобных роботов. В соревнованиях принимают участие 280 команд из 16 стран, а площадкой для игр стал Национальный конькобежный стадион «Ледяная лента», где в 2022 году проходили олимпийские состязания по скоростному бегу на коньках.

Роботы в спорте и профессиях

Организаторы превратили арену в высокотехнологичную площадку с зонами для обслуживания и зарядки роботов. Соревнования включают 487 дисциплин в 26 категориях — от легкоатлетических забегов и футбола 5×5 до сценарных заданий, имитирующих работу в реальных условиях.





В спортивных зонах расположены:

расширенная 2,1-метровая беговая дорожка для роботов-спринтеров;

футбольное поле для матчей 5×5;

боксерский ринг;

гостиничные и медицинские декорации для тематических конкурсов.

В «гостиничной» задаче робот должен найти и выбросить мусор, в «больничной» — рассортировать лекарства и упаковать их по рецептам. Также предусмотрены задания по сортировке на складах и перемещению материалов на производстве.

Участники могут выбрать автономный режим работы, где ключевую роль играют системы компьютерного зрения и алгоритмы принятия решений, либо телоуправление с использованием оптимизированной для мероприятия сети 5G-A.

Организаторы и участники

Игры проводят совместно Народное правительство Пекина, China Media Group, Всемирная организация робототехнического сотрудничества и Азиатско-Тихоокеанский совет RoboCup.





Среди участников — ведущие китайские компании Yushu Technology, Xinghaitu, Tiangong и Fourier, а также университеты Цинхуа, Пекинский и Шанхайский транспортный. Зарубежные команды, включая представителей США и Германии, также принимают участие. Некоторые компании, например Xinghaitu при поддержке Meituan, предоставляют универсальные модели человекоподобных роботов R1Pro и R1Lite сразу нескольким командам.