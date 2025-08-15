Компания Apple уже начала внутреннее тестирование будущего обновления iOS 26.4, которое может включать обещанные, но до сих пор не реализованные функции, в том числе контекстную Siri и Apple Intelligence.

iOS 26.4 замечена в веб-логах до официального релиза

Хотя iOS 26 пока проходит стадию бета-тестирования и официально дебютирует лишь с iPhone 17 в сентябре, некоторые устройства с версией iOS 26.4 уже зафиксированы в веб-логах, сообщает MacRumors. Это указывает на то, что Apple начала подготовку к следующему крупному обновлению системы, несмотря на то, что его выход ожидается только в 2026 году.





Логи посещений не раскрывают новых функций, но подтверждают наличие устройств, работающих на iOS 26.4. По предварительной информации, релиз может состояться в апреле 2026 года.

Контекстная Siri и Apple Intelligence могут появиться в iOS 26.4

Наиболее ожидаемые функции обновления — это контекстно-зависимая Siri и платформа Apple Intelligence, основанная на собственных больших языковых моделях Apple. Эти возможности были анонсированы на WWDC, однако не вошли в релиз iPhone 16, как предполагалось изначально.

Контекстная Siri должна предложить пользователям более персонализированное взаимодействие: понимание расписания, рекомендация действий, поддержка живого диалога. Однако сроки запуска постоянно сдвигаются. iOS 26.4 может стать первым обновлением, где эти функции будут реализованы в полной мере.

Обновление также может включать новые эмодзи

Некоторые источники предполагают, что iOS 26.4 добавит новую порцию эмодзи. Обычно такие обновления выходят в версиях, которые быстро получают массовое распространение. Например, новые символы были включены в iOS 18.4.





Хотя добавление эмодзи само по себе не считается серьёзной инновацией, оно указывает на подготовку Apple к более масштабному апдейту. Основной акцент, как ожидается, будет сделан именно на интеллектуальные функции.