youll be surprised apple is already testing the update with the long promised features for your iphone
Автор:

Компания Apple уже начала внутреннее тестирование будущего обновления iOS 26.4, которое может включать обещанные, но до сих пор не реализованные функции, в том числе контекстную Siri и Apple Intelligence.

Содержание
1. iOS 26.4 замечена в веб-логах до официального релиза
2. Контекстная Siri и Apple Intelligence могут появиться в iOS 26.4
3. Обновление также может включать новые эмодзи

iOS 26.4 замечена в веб-логах до официального релиза

Хотя iOS 26 пока проходит стадию бета-тестирования и официально дебютирует лишь с iPhone 17 в сентябре, некоторые устройства с версией iOS 26.4 уже зафиксированы в веб-логах, сообщает MacRumors. Это указывает на то, что Apple начала подготовку к следующему крупному обновлению системы, несмотря на то, что его выход ожидается только в 2026 году.


Логи посещений не раскрывают новых функций, но подтверждают наличие устройств, работающих на iOS 26.4. По предварительной информации, релиз может состояться в апреле 2026 года.

Контекстная Siri и Apple Intelligence могут появиться в iOS 26.4

Наиболее ожидаемые функции обновления — это контекстно-зависимая Siri и платформа Apple Intelligence, основанная на собственных больших языковых моделях Apple. Эти возможности были анонсированы на WWDC, однако не вошли в релиз iPhone 16, как предполагалось изначально.

Контекстная Siri должна предложить пользователям более персонализированное взаимодействие: понимание расписания, рекомендация действий, поддержка живого диалога. Однако сроки запуска постоянно сдвигаются. iOS 26.4 может стать первым обновлением, где эти функции будут реализованы в полной мере.

the big changes to siri that youre looking for will arrive before the end of the year

Обновление также может включать новые эмодзи

Некоторые источники предполагают, что iOS 26.4 добавит новую порцию эмодзи. Обычно такие обновления выходят в версиях, которые быстро получают массовое распространение. Например, новые символы были включены в iOS 18.4.


Хотя добавление эмодзи само по себе не считается серьёзной инновацией, оно указывает на подготовку Apple к более масштабному апдейту. Основной акцент, как ожидается, будет сделан именно на интеллектуальные функции.

Источник: Phonearena
Ещё по теме:

Комментарии запрещены.