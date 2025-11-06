Tinder планирует оживить свой сервис знакомств с помощью искусственного интеллекта. Компания Match Group, владелец приложения, сообщила инвесторам, что тестирует новую функцию под названием Chemistry. Она будет знакомиться с пользователями через серию вопросов, а с их разрешения — получать доступ к фотографиям на телефоне, чтобы лучше понять их интересы и личность.

По словам генерального директора Match Group Спенсера Раскоффа, тестирование уже идёт в Новой Зеландии и Австралии. Chemistry должна стать «ключевым элементом обновлённого опыта Tinder» в 2026 году.

В Tinder утверждают, что искусственный интеллект поможет лучше подбирать совместимых партнёров. Например, если на ваших фото вы запечатлены во время походов или восхождений, система может предложить вам человека с похожими увлечениями.

Тем временем такие эксперименты оказывают влияние на финансовые показатели Match Group. Компания предупредила, что испытания новых функций приведут к снижению прямой выручки Tinder примерно на 14 миллионов долларов в четвёртом квартале. В целом прогноз Match по доходам за этот период составляет от 865 до 875 миллионов долларов, тогда как аналитики ожидали около 884 миллионов.

Помимо Chemistry, Match использует искусственный интеллект и в других инструментах Tinder. Например, ИИ предупреждает пользователей перед отправкой потенциально оскорбительных сообщений, спрашивая: «Вы уверены?» Также технология помогает выбирать наиболее удачные фотографии для профиля.





Кроме внедрения ИИ, Tinder развивает и другие функции — «режимы знакомств», двойные свидания, проверку лица, а также обновлённые профили, где информация о пользователе теперь размещается прямо на первой карточке с фото.

Однако, несмотря на нововведения, Tinder сталкивается с трудностями: часть молодёжи всё чаще отдаёт предпочтение знакомствам в реальной жизни, а американские пользователи сокращают расходы из-за экономической нестабильности.

В третьем квартале выручка Tinder снизилась на 3% по сравнению с прошлым годом, а число платных подписчиков уменьшилось на 7%. В целом же доход Match Group вырос на 2%, достигнув 914,2 миллиона долларов, при ожидаемых 915 миллионах. Чистая прибыль составила 160,8 миллиона долларов, что соответствует 62 центам на акцию.