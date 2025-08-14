Apple Vision Pro отметит двухлетие в феврале 2025 года. По данным MacRumors, следующая версия гарнитуры — Apple Vision Pro 2 — может выйти с более мощным процессором, чем ожидалось.

Ранее считалось, что обновлённая модель получит чип M4, что соответствовало бы стратегии первой версии устройства, вышедшей с процессором M2, хотя на тот момент уже был доступен M3. Однако в новой серии публикаций MacRumors утверждает, что в коде Apple, случайно опубликованном в открытом доступе, есть упоминания чипа M5 для Vision Pro 2.





Утечка кода Apple раскрыла и другие детали

Помимо информации о Vision Pro 2, в том же коде якобы обнаружены сведения о том, что Apple Watch Series 11 не получат прироста производительности, а следующая версия iPad mini будет работать на процессоре A19 Pro. Для сравнения, текущая модель iPad mini оснащена чипом A17 Pro и поддерживает Apple Intelligence.

По словам MacRumors, утечка произошла из-за того, что компания «случайно опубликовала внутреннюю информацию о будущих процессорах» в коде, доступном разработчикам. Подробности происхождения данных не уточняются, и пока неясно, насколько они отражают финальные спецификации будущих устройств.

Официальных подтверждений нет

Apple традиционно не комментирует слухи и утечки. Поэтому, чтобы узнать, действительно ли Vision Pro 2 получит чип M5, придётся дождаться официального анонса обновлённой гарнитуры и других новинок, включая новый iPad mini.