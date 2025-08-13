Компания Google опубликовала тизерный ролик с Pixel 10 Pro Fold — новым складным смартфоном, официальная премьера которого состоится на мероприятии 20 августа. Устройство внешне почти не отличается от предыдущей модели Pixel 9 Pro Fold, что подтверждают как видео, так и ранние утечки.

В 30-секундном видео компания демонстрирует несколько фрагментов корпуса устройства, раскрытый внутренний дисплей и заднюю панель с блоком камер. Смартфон показан в сером цвете, аналогичном тому, что Google использовала в предыдущем ролике с обычным Pixel 10.





Дизайн без сюрпризов

Судя по видео, Google продолжает придерживаться узнаваемого дизайна линейки Pixel Fold. Внешне новый Pixel 10 Pro Fold очень напоминает своего предшественника. Основные элементы конструкции остались прежними, в том числе фирменный модуль камер и форм-фактор раскладушки.

Видеоролик не раскрывает технические характеристики смартфона. Однако ранее в утечках упоминался рейтинг защиты IP68, который предполагает полную пыле- и влагозащиту. Также в сеть попадали изображения устройства в зелёном и золотом цветах, но в официальном тизере показана только серая версия.

Когда ждать запуск

Несмотря на то, что в описании к видео указана дата мероприятия — 20 августа, Google пока не объявила дату начала продаж Pixel 10 Pro Fold. По данным портала WinFuture, устройство может поступить в продажу не ранее октября.

Полные характеристики и детали релиза станут известны уже на следующей неделе, когда состоится официальная презентация серии Pixel 10.



