«Яндекс» представил обновлённую версию сервиса «Интернетометр» — инструмента для измерения качества интернет-соединения. Сервис получил новую технологию замеров, переработанный интерфейс и поддержку тёмной темы. Его можно использовать бесплатно с компьютеров и мобильных устройств. Это произошло после блокировки Speedtest by Ookla со стороны Роскомнадзора в июле 2025 года.

Новая технология на базе CDN-серверов «Яндекса»

Ключевое изменение в работе «Интернетометра» — переход на измерения с использованием распределённой сети CDN-серверов «Яндекса». Эти серверы размещены на узлах связи по всей стране и используются для кеширования данных — например, видеоконтента с «Кинопоиска». Теперь они же участвуют и в замерах качества подключения.





При запуске теста «Интернетометр» обращается не к одному, а к нескольким ближайшим CDN-серверам. Такой подход позволяет точнее определить параметры соединения на «последней миле» — участке между устройством пользователя и провайдером или оператором связи в регионе.

Подробные замеры и оценка соединения

Сервис измеряет скорость загрузки и отдачи данных, пинг (время задержки в миллисекундах), а также оценивает общее качество соединения по пятибалльной шкале. Интерфейс выдаёт результат в понятной форме: например, «достаточно для просмотра видео в 1080p».

Помимо этого, «Интернетометр» отображает техническую информацию о подключении — IP-адрес, версию браузера и разрешение экрана. Эти данные могут быть полезны, в частности, при обращении в техническую поддержку.

Будущие обновления: приложение и кабинет для провайдеров

В ближайшее время сервис получит мобильное приложение, функцию ведения статистики и личный кабинет для операторов связи. Провайдеры смогут использовать его для анализа качества интернета в своей зоне покрытия на основе реальных пользовательских замеров.





Новый «Интернетометр» доступен по адресу ya.ru/internet. За разработку отвечает команда Yandex Infrastructure, создающая технологическую базу ключевых сервисов компании — от Поиска до Алисы и Маркета.