Лето практически наступило, дни стали длиннее, а значит больше времени можно проводить на улице, занимаясь активным отдыхом и наслаждаясь теплым солнцем. Это также означает, что после длинного дня порой хочется отдохнуть на диване под кондиционером с банкой мороженого. И компанию в этом как раз могут составить новые увлекательные сериалы, которые выйдут в июне.

Мы подобрали пять отличных сериалов, которые стоит посмотреть в июне 2025 года. Все сериалы, кроме одного, абсолютно новые. Исключение составляет третий и последний сезон одного из самых просматриваемых сериалов — Игра в кальмара.

Stick (4 июня)

Оуэн Уилсон играет главную роль в этой спортивной комедии, которая звучит как смесь «Теда Лассо» и «Счастливого Гилмора». Он играет роль Прайса Кэхилла, бывшего профессионального игрока в гольф, чья карьера закончилась несколько десятилетий назад, задолго до того, как он сам был бы готов бросить спорт. Когда его жизнь рушится, Прайс вновь загорается любовью к этому виду спорта и начинает заниматься с молодым игроком по имени Санти (Питер Дагер), которого, как он считает, он может превратить в звезду.

Марк Марон и Джуди Грир входят в основной актерский состав, а Тимоти Олифант сыграет гостевую роль. Уилсон выступает в качестве исполнительного продюсера. Stick состоит из 10 эпизодов, причем премьера первых трех состоится сразу, а остальные будут выходить еженедельно. Попадет ли эта комедия в число лучших шоу на Apple TV+, еще предстоит выяснить, но актерский состав и идея, пусть и неоднократно повторенная, могут стать довольно успешными.

Железное сердце (24 июня)

Расширение кинематографической вселенной Marvel (MCU) в качестве сериалов продолжается с «Железным сердцем» — 14-м сериалом, снятым Marvel Studios, и последним в общем каноне, который связывает их всех вместе. После событий, произошедших в фильме «Черная пантера: Ваканда навеки» Доминик Торн вновь исполняет роль Рири Уильямс. Теперь студентка Массачусетского технологического института, Рири возвращается домой и решает проблемы, связанные с технологиями. В фильме 2022 года Рири создала свою собственную броню, похожую на костюм Железного человека, доказав, что она — гений.

Всего шесть эпизодов короткометражного сериала «Железное сердце» завершат пятую фазу MCU.

Обратный отсчет (25 июня)

Если вы скучали по Дженсену Эклзу с тех пор, как закончился сериал «Сверхъестественное», и ждете его возвращения в роли мальчика-солдата во вселенной «Пацаны», то новый сериал «Обратный отсчет» — точно ваш вариант. Эклз сыграет в этой криминальной драме роль Марка Мичума, детектива полиции Лос-Анджелеса, которому поручено работать вместе с секретной группой, пытающейся раскрыть убийство офицера национальной безопасности.

По мере расследования Марк и его команда раскрывают еще более масштабный заговор, который ставит под угрозу всех жителей города.

Игра в кальмара сезон 3 (27 июня)

Сериал «Игра в кальмара» возвращается с третьим и последним сезоном. Хотя между первым и вторым сезонами было много времени, прошло всего шесть месяцев с момента премьеры второго сезона, который закончился с разрушительным клиффхэнгером, или, проще говоря, на самом интересном и неожиданном моменте. В центре южнокорейского антиутопического триллера о выживании — больная и извращенная игра, в которой отчаявшиеся люди сражаются друг с другом в смертельно опасных версиях классических детских игр, чтобы выиграть огромный денежный приз. Являясь социальным комментарием к капитализму и классовому неравенству, «Игра в кальмара» не ограничивается только насилием.

Дым (27 июня)

Вдохновленный подкастом Firebug, «Дым» исполняет роль Дэйва Гудсена, детектива, который вместе с детективом Мишель Калдерон (Джурни Смоллетт), талантливым следователем по делам о поджогах, пытается помешать двум серийным поджигателям сжечь весь Тихоокеанский Северо-Запад. Криминальная драма вдохновлена предположительно реальными событиями — историей вымышленного серийного художника, который, по мнению многих, на самом деле мог быть исповедником.