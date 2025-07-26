Смартфон Galaxy Z Flip 7 стал первой моделью в серии Flip с поддержкой сверхширокополосной связи (UWB), однако функция доступна только в одном из регионов.

Samsung начала оснащать свои флагманские устройства поддержкой UWB ещё в 2021 году, когда вышла линейка Galaxy S21. Тогда сверхширокополосный модуль получили модели Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra. В то же время компания представила трекер Galaxy SmartTag+ с поддержкой UWB, который позволял пользователям точно отслеживать местоположение метки через приложение SmartThings. С тех пор UWB стала стандартной функцией всех флагманов Samsung — за исключением устройств серии Galaxy Z Flip.

Первая поддержка UWB в серии Galaxy Z Flip

Galaxy Z Flip 7 стал первым устройством в линейке складных смартфонов-книжек Samsung с модулем сверхширокополосной связи. Однако поддержка технологии реализована только в варианте для внутреннего рынка Южной Кореи. Речь идет о модели с номером SM-F766N. Информация подтверждена официальным сайтом Samsung в Южной Корее, где UWB указан в списке характеристик Galaxy Z Flip 7.

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Благодаря этому пользователи в Южной Корее могут использовать все преимущества технологии: точное определение местоположения других устройств с UWB-модулями, в том числе Galaxy SmartTag+ и Galaxy SmartTag 2, с помощью приложения SmartThings.





В других регионах UWB не будет

Во всех остальных странах Galaxy Z Flip 7 лишён модуля UWB. Причины этого решения пока не названы. Возможны два варианта: либо компания решила сократить издержки, либо не смогла получить необходимые сертификации в других регионах.

Пока остаётся только надеяться, что в следующих поколениях Galaxy Z Flip Samsung реализует поддержку UWB во всех версиях и для всех стран.



